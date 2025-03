Mohamed Salah : Du jamais vu au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions. Une performance majuscule pour le club de la capitale, bien aidé par ses individualités. Alors qu’on parle beaucoup de Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé, il ne faut pas oublier Nuno Mendes. Sur les deux matchs, le Portugais a totalement muselé Mohamed Salah. De quoi faire halluciner Juliens Laurens.

Pour tenter d'éliminer le PSG, Liverpool pouvait compter sur son arme numéro 1 : Mohamed Salah. L’Egyptien réalise une saison XXL en Angleterre et il était donc le danger principal sur choc en Ligue des Champions. Mais encore fallait-il qu’il puisse s’exprimer correctement. Et à cause de Nuno Mendes, ça n’a pas pu être possible. A l’aller, le latéral du PSG avait rendu inoffensif Salah et voilà que le scénario s’est répété au retour, la star de Liverpool étant ainsi devenue totalement invisible.

« Sincèrement, je n’ai jamais vu ça »

La performance de Nuno Mendes à l’aller et au retour n’est clairement pas passée inaperçue. Il faut dire que voir Mohamed Salah aussi discret, c’est très rare. C’est ainsi que Julien Laurens, spécialiste du football anglais, a confié au micro de L’After Foot : « Sincèrement, je le suis depuis qu’il est arrivé en Angleterre, je n’ai jamais vu un défenseur sur 210 minutes prendre au marquage Mo Salah comme il l’a fait. A part peut-être les 10 premières minutes où Salah a la frappe que Mendes sort et puis après il y a l’enroulé qui passe à côté. Mais sinon, jamais il n’a trouvé l’espace, jamais il n’a pu prendre le dessus, il a dribblé une fois en première période et c’est tout. Sincèrement, je n’ai jamais vu ça ».

« Une de ses pires performances »

« Je ne sais pas si c’est une pression qui s’était mise lui même, je ne sais pas si c’est physique, la puissance physique de Nuno Mendes et la rapidité qui fait que Salah a eu beaucoup de mal. C’est vrai qu’en général il est plus fort que les arrières gauches qu’il rencontre en Premier League. Je ne sais pas si le manque d’apport offensif de Trent Alexander-Arnold l’a moins aidé aussi. Souvent, la position de Trent permet à Salah d’avoir plus de libertés, d’espaces. Mais c’est vrai que dans le un contre un, sur les deux matchs, ça a été une de ses pires performances », a-t-il ajouté sur ce duel entre Nuno Mendes et Mohamed Salah.