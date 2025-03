F1 : Verstappen réclame une fortune pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Max Verstappen a évoqué l’approche de Zak Brown, qui il y a quelques semaines a contacté ses représentants afin de se renseigner à propos de sa situation chez Red Bull. Le Néerlandais en a plaisanté, déclarant que le patron de McLaren a été refroidi quand il a appris combien il devrait payer pour s'attacher ses services.

Selon De Telegraaf, Zak Brown a contacté les représentants de Max Verstappen. Une approche qui date d’il y a « quelque temps », a confié le patron de McLaren, qui souhaitait « explorer le marché », avant de finalement prolonger Oscar Piastri. Jos Verstappen de son côté a confirmé, mais précisé qu’il était « trop tôt » pour son fils d’envisager un départ de Red Bull.

« Quand il a su combien il devait payer… »

« Il ne m'a pas appelé directement », a répondu Max Verstappen quand il a été interrogé à ce sujet, dans des propos relayés par RacingNews365. Relancé sur le fait que Zak Brown a appelé son équipe de management, le quadruple champion du monde a ajouté : « Je pense que cela s'est fait assez rapidement. Quand il a su combien il devait payer, ça a été fait immédiatement ! Combien ? Beaucoup ! »

« Je ne suis pas très porté sur la spéculation »

« Je ne suis pas très porté sur la spéculation. Je n'aime pas vraiment ça de toute façon, il ne faut pas s'impliquer là-dedans. Je vais entamer ma 11e saison maintenant, donc je ne vais pas gaspiller mon énergie avec ça », a ajouté Max Verstappen. « Je pense que beaucoup de choses sont écrites. Je suis en bonne place ici. Bien sûr, nous voulons aller un peu plus vite, mais c'est ce que tout le monde veut, je pense. Je fais simplement de mon mieux et, à côté de cela, je suis occupé par d'autres choses. Je peux y mettre toute ma passion. Ensuite, je rentre chez moi et je suis bien à la maison avec ma famille et mes amis pour faire des choses. »