Le «nouveau Gasly» s'annonce en F1 !

Cette saison, la France sera particulièrement bien représenté en F1 avec trois pilotes à savoir Pierre Gasly, Esteban Ocon et Isack Hadjar. Mais ce n'est qu'un début puisque dans les catégories inférieures, plusieurs autres tricolores brillent et pourrait prochainement prétendre à un baquet en F1 à l'image d'Alessandro Giusti, actuellement en F3 et présenté comme le nouveau Gasly.

Pour 2025, la France sera la deuxième nation la mieux représentée sur la grille derrière la Grande-Bretagne. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Isack Hadjar, sont les trois tricolores qui seront au départ du Grand Prix d'Australie ce dimanche. Mais d'autres poussent derrière pour débarquer en F1. A l'exemple d'Alessandro Giusti qui fait ses grands débuts en F3 cette saison et qui du haut de ses 18 ans a de grandes ambitions. Denis Plichet, son entraîneur personnel en 2022 et 2023, le compare d'ailleurs à Pierre Gasly dans son approche.

Alessandro Giusti, le prochain Pierre Gasly

« Sandro a une capacité exceptionnelle à être très performant en roulant très peu. En sport automobile, il y a des pilotes qui sont obligés de rouler 50 jours avant d’être performants. Mais Alessandro n’a pas le même budget. Quand on a fait la première année de Freca (Formule Régionale), il n’a fait que huit jours d’essais, ce qui est le minimum, mais il a été rapidement performant. Comme Pierre, Sandro a une confiance exceptionnelle en lui, il n’a pas de doutes et c’est primordial. Ce n’est pas de la suffisance, pas de la prétention, mais ils ont tous les deux une grande confiance en eux », estime-t-il dans les colonnes du Parisien.

Objectif F1 pour Alessandro Giusti

Alessandro Giusti s'est d'ailleurs prononcé sur ses ambitions en F3 cette saison : « Cette année, il y a une nouvelle voiture en Formule 3, donc tout le monde repart un peu de zéro. Il y aura une loterie un peu plus importante que d’habitude, cela va être intéressant, mais on peut être rapidement tout devant ou tout derrière. J’ai une bonne référence avec Tramnitz, qui a fini 8e l’année dernière et est le meilleur des redoublants. Si j’arrive à rivaliser avec lui ou même à le battre alors qu’il est favori pour le titre, ce sera excellent. » Mais à terme, l'objectif sera d'accéder à la F1, et pour cela il faudra d'importants budgets. « Et c’est à peu près le double en Formule 2. J’ai la chance d’avoir comme mentor Alexandre Mulliez (petit-fils du fondateur d’Auchan et président du FC Versailles) qui m’aide à chercher des sponsors, mais cela reste très élevé », ajoute Alessandro Giusti.