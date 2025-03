Mercato : Un crack signe au PSG, Luis Enrique annonce du lourd à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Désiré Doué a rejoint le Paris Saint-Germain pour 60M€. Sa progression remarquable lui vaut aujourd'hui une sélection en équipe de France par Didier Deschamps pour affronter la Croatie. Un bon signal envoyé en vue du prochain mercato estival aux yeux de Luis Enrique, entraîneur du PSG.

Dans le collimateur du Bayern Munich, Désiré Doué a privilégié le PSG l’été dernier après s’être révélé sous le maillot du Stade Rennais. Un choix gagnant pour le joueur de 19 ans, arrivé sous la forme d’un transfert estimé à 60M€ bonus compris, qui a su trouver au fil des mois sa place dans l’équipe de Luis Enrique. Au point de taper dans l’œil de Didier Deschamps, sélectionnant le numéro 19 du PSG pour la double confrontation face à la Croatie.

« C’est important pour des futurs joueurs qui pourraient venir »

Présent face à la presse ce samedi, Luis Enrique a salué le choix du sélectionneur tricolore, estimant qu’il s’agissait d’un message fort envoyé aux futures cibles du PSG en vue du mercato estival : « Je suis très content qu’un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a choisi Paris soit appelé en sélection. Ça me plaît beaucoup. C’est important pour des futurs joueurs qui pourraient venir : nous voulons rendre les joueurs plus puissants. Je suis donc enchanté pour Désiré Doué ».

« Vous l’avez critiqué. Aujourd’hui, ce sont des éloges »

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Luis Enrique est également revenu sur les critiques à l’encontre de Désiré Doué au début de la saison : « Vous l’avez critiqué. Aujourd’hui, ce sont des éloges. Les critiques reviendront parce que le haut niveau, c’est comme ça. Il a eu des premiers mois d’adaptation. Nous l’avions vu à Rennes. Nous avions vu ses qualités techniques et tactiques, sa personnalité aussi. Il cueille les fruits de son travail. Il va encore évoluer. Il est dans le club adéquat pour grandir et disputer des matchs très importants. La Ligue des champions, c’est le niveau de la sélection avec les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. »