Mbappé : L’aveu de Vinicius Jr qui va faire du bruit !

Kylian Mbappé est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec ses 33 réalisations. Le même total que celui de Cristiano Ronaldo lors de son premier exercice avec la Casa Blanca en 2009/2010. Néanmoins, l’attaquant star du Real Madrid n’est pas le plus indispensable du point de vue de Vinicius Jr.

Pendant la trêve internationale de mars, Vinicius Jr a, comme tous ses coéquipiers brésiliens, vécu un sale moment face à l’Argentine le 26 mars dernier. En effet, malgré les punchlines et menaces proférées par Raphinha avant le coup d’envoi de la rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Seleçao s’est lourdement inclinée face à l’Albiceleste (4-1).

«Ça a attiré mon attention»

En marge de ce choc, Vinicius Jr s’était entretenu avec le streamer Davo. L’occasion pour la star de la sélection brésilienne et du Real Madrid de faire part d’une de ses convictions sur la Casa Blanca et le joueur qu’il juge être le plus important. Est-ce le meilleur buteur du club cette saison Kylian Mbappé ? Pas vraiment. « Nous avons discuté de beaucoup de choses, du football, de la vie... évidemment, je ne vais pas en parler, mais c'était très bien. La seule chose que je peux vous dire parce qu'il n'y a rien de mal à cela et que ça a attiré mon attention, c'est qu'il m'a dit que pour lui, le joueur le plus important au Real Madrid est Fede Valverde ».

«Fede est le joueur le plus important que nous ayons, il fait tout»

Davo a assuré lors de son interview avec Marca que Vinicius Jr avait nommé Federico Valverde comme étant le joueur incontournable et indispensable pour le Real Madrid. « Je lui ai parlé de Valverde et il m'a dit : “Fede est le joueur le plus important que nous ayons, il fait tout” ». Kylian Mbappé saura apprécier cet aveu de son compère d'attaque…