PSG : Surprise, il refuse l'argent du Qatar !

Axel Cornic

Arrivé en 2023, Luis Enrique semble enfin faire l’unanimité, ce qui a rarement été e cas pour un entraineur au Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’il y a une énorme pression sur ce poste et on ne compte plus les noms qui ont été liés au club parisien, depuis le début du projet de QSI.

On ne compte plus les entraineurs qui ont été annoncés à Paris depuis plus de dix ans que le Qatar est arrivé. Il y en a qui ont laissé une trace comme Laurent Blanc ou Thomas Tuchel, d’autres qui ont vite été oubliés comme Christophe Galtier. Mais il y a surtout ceux qui n’ont finalement jamais signé au PSG...

Allegri et le PSG

L’un des feuilletons les plus connus concerne évidemment Zinédine Zidane, qui est d’ailleurs toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Mais il y a surtout une très longue liste d’entraineurs italiens, avec la Serie A qui a souvent été le terrain de chasse préféré du PSG. Et parmi eux, on retrouve notamment Massimiliano Allegri, ancien de la Juventus et de l’AC Milan.

« Il a refusé le PSG et les dollars des cheiks »

Cette piste a refait surface récemment de l’autre côté des Alpes. Claudio Nassi est en effet revenu sur le passé d’Allegri, qui n’a pas de club depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière. « Il a refusé deux fois le Real Madrid et comme le dit son maître Galeone, il a également refusé le PSG et les dollars des cheiks » a écrit le journaliste italien, sur TMW.