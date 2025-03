Luis Enrique - PSG : Un sale coup révélé à l’étranger

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma n’a jamais fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Et c’est notamment le cas auprès de Luis Enrique, qui aurait vraisemblablement tenté d’installer d’autres profils à son poste depuis son arrivée à l’été 2023.

Le PSG est en quart de finale de la Ligue des Champions, après avoir écarté l’un des grands favoris de la compétition. Et c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma, impérial lors de la séance de tirs aux buts, avec deux penalties arrêtés face à Darwin Nunez et Curtis Jones. Pourtant, il y a seulement quelques jours, le gardien parisien était considéré comme le principal handicap de son équipe...

L’étrange situation de Donnarumma

Lors du match aller face à Liverpool, l’Italien avait subi le seul but de la rencontre sur l’un des rares tirs anglais. Les critiques ont rapidement fusé, surtout que la comparaison avec un Alisson incroyable faisait beaucoup de mal à Gianluigi Donnarumma. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir certains médias reparler d’un changement de gardien au PSG, avec notamment le retour de la piste Lucas Chevalier du LOSC.

Luis Enrique voulait Tenas

Il faut dire que certains au sein du club, ne semblent pas être des grands fans de l’actuel capitaine de la Squadra Azzurra ! La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet qu’il y a un peu plus d’un an, Luis Enrique aurait tenté de faire sauter Gianluigi Donnarumma, afin de placer Arnau Tenas en titulaire dans les cages. Pour rappel, l’Espagnol avait réalisé quelques belles prestations et son jeu au pied semblait coller à la perfection avec le football prôné par le coach du PSG.