Transfert : L’OM a tranché pour Rabiot !

À son arrivée en provenance de la Juventus l’été dernier, Adrien Rabiot a signé un contrat de deux ans à l’OM, jusqu’en juin 2026. Totalement satisfaits de ses performances et de son impact sur le groupe, les dirigeants marseillais envisagent déjà de prolonger l’aventure avec l’international français et des discussions en ce sens devraient bientôt être entamées.

À la surprise générale, l’OM annonçait en septembre dernier la signature d’Adrien Rabiot. Cinq ans après son arrivée en provenance du PSG, le milieu de terrain âgé de 29 ans a fait le choix de quitter la Juventus au terme de son contrat en fin de saison dernière. Annoncé dans le viseur de clubs importants tels que Manchester United, il s’est finalement engagé pour deux saisons avec l’Olympique de Marseille, jusqu'en juin 2026.

« Cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs »

Un choix qu'il ne regrette pas du tout. « Non, pas du tout, au contraire », a récemment confié Adrien Rabiot à DAZN. « On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m'envoie des messages, il me dit : "Cet amour-là que l'on te donne ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver ailleurs, si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?" Et c'est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l'ai pas connu ailleurs. Ici, j'ai l'impression d'être vraiment reconnu à ma juste valeur. »

L’OM veut prolonger Rabiot

D’après les informations de RMC Sport, Adrien Rabiot a tout de même la possibilité de quitter l’OM s’il le souhaite. Les deux parties ont un accord de principe et le club s’est engagé à ne pas le bloquer s’il ne se sent pas bien à Marseille. Dans cette optique, le contrat de l’international français (50 sélections) comporte une clause de 10M€. Toutefois, Adrien Rabiot n’a pas d’envie d’ailleurs et se sent épanoui à l’OM, où il pourrait même prolonger son contrat. En effet, c’est la priorité des dirigeants marseillais. Des discussions en ce sens devraient débuter au cours du mois d’avril, lorsque le classement final de la Ligue 1 commencera à se dessiner et que l’Olympique de Marseille sera plus au moins assuré de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.