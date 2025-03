Crise totale, l’OM prêt à taper très fort ?

Axel Cornic

Avec la défaite face au Stade de Reims (3-1), l’Olympique de Marseille s’est offert une crise de fin de saison. L'AS Monaco a ravi la deuxième place de Ligue 1 et la troisième est en grand danger, avec l’OGC Nice, le LOSC ainsi que Strasbourg qui mettent la pression sur les hommes de Roberto De Zerbi.

La Ligue des Champions est en grand danger. Après les défaites face au RC Lens (0-1) et face au PSG (3-1), l’OM a une nouvelle fois chuté face à Reims, qui n’avait pourtant pas gagné depuis cinq mois. La pression est donc au maximum avait la réception du TFC au Vélodrome, mais surtout à deux semaines du choc face à l’AS Monaco, rival direct pour la qualification à la plus prestigieuse compétition européenne.

De Zerbi tire la sonnette d’alarme

Tout de suite après cette défaite surprenante sur la pelouse du Stade de Reims, des joueurs de repos ont été annulés et les joueurs ont passé la nuit à la Commanderie. Une mise au vert qui pourrait bien se poursuivre, puisque selon les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi ne donnerait aucune information à son équipe concernant la suite de la semaine. Cela ne concernerait pas seulement leur retour ou non à la maison, mais également le programme des entrainements.

Un nouveau stage avant Monaco ?

Et l’OM pourrait bien ne pas s’arrêter là ! Plusieurs sources assurent en effet qu’une sorte de stage commando pourrait être mis en place, afin de créer un électrochoc chez les joueurs, même si pour le moment RMC Sport ne confirme pas ces indiscrétions. Cela avait plutôt bien marché en novembre dernier avec un stage à Mallemort avant un choc face à l’AS Monaco, qui avait finalement débouché sur une victoire marseillaise (2-1). Ça tombe bien, puisque l’équipe monégasque est à nouveau au rendez-vous, avec un déplacement à Louis II très important programmé pour le 12 avril prochain.