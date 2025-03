Crise à l’OM : De Zerbi en danger, Longoria et Benatia entrent en action !

Axel Cornic

La fin de saison est bouillante pour l’Olympique de Marseille, qui après avoir enchainé trois défaites consécutives voit une possible qualification en Ligue des Champions se compliquer. Et si Roberto De Zerbi semble pour le moment garder la confiance de ses dirigeants, le président Pablo Longoria ainsi que son directeur sportif Mehdi Benatia ont décidé d’agir.

Que se passe-t-il à l’OM ? Après les défaites face au RC Lens et au PSG, tout le monde pensait que l’équipe allait pouvoir se relancer face à un Stade de Reims qui n’avait plus connu la victoire depuis cinq mois. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque les Marseillais ont été emportés par les Rémois et se retrouvent désormais à la 3e place de Ligue 1.

Ça chauffe à Marseille

L’AS Monaco a ravi en effet la deuxième place derrière le PSG et le pire, c’est que l’OGC Nice, le LOSC et Strasbourg mettent une grosse pression sur l’OM dans la course à la Ligue des Champions. Un nouvel échec dans la qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne serait une véritable catastrophe pour le club phocéen, surtout après tout l’argent dépensé pour révolutionner l’équipe et offrir à Roberto De Zerbi les joueurs dont il avait besoin.

Longoria et Benatia échangent avec les joueurs

D’après les informations de RMC Sport, ça bouge à Marseille à sept journées de la fin de la saison en Ligue 1, avec notamment les interventions de Pablo Longoria ainsi que de Mehdi Benatia. Le président de l’OM aurait eu quelques échanges avec certains joueurs majeurs du vestiaire, tout comme son directeur sportif, qui serait pourtant très déçu par les récents résultats de l’équipe. A noter que les deux font l’objet d’une suspension après leur propos sur l’arbitrage et s’ils ne peuvent pas jouer un rôle officiel, gardent tout de même un champ d’action important en dehors des terrains.