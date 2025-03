«C'est la dernière fois» : Mbappé en grève, le gros coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions obtenue mercredi face à l’Atlético de Madrid, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de Villarreal ce samedi grâce à un doublé de Kylian Mbappé (1-2). Une rencontre que les Merengue ont disputé avec moins de 72 heures de repos, ce qui sera la dernière fois, comme l’a fait savoir Carlo Ancelotti.

Déjà en conflit avec LaLiga concernant l’arbitrage, le Real Madrid s’attaque désormais au calendrier. Moins de 72 heures après son match face à l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Merengue étaient en déplacement sur la pelouse de Villarreal ce samedi, pour le compte de la 28e journée du championnat espagnol.

« Le Real Madrid ne jouera plus jamais sans 72 heures de repos »

« Le Real Madrid ne jouera plus jamais sans 72 heures de repos. Et pour cela, il demandera la protection de la FIFA », a annoncé Real Madrid TV ce samedi. « Nous ne jouerons plus sans que la période de repos de 72 heures ne soit respectée. Nous ne permettrons pas l'outrage de LaLiga de Tebas », dénonce le Real Madrid, comme le rapporte Marca.

« Nous avons demandé deux fois à LaLiga de modifier le calendrier, mais rien ne s'est passé »

Ce qu’a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse : « Cette équipe a quelque chose de spécial. Nous devons remercier les joueurs pour l'énorme effort qu'ils ont fourni depuis le 3 janvier. Encore plus aujourd'hui. C'est la dernière fois que nous jouons avec moins de 72 heures de repos. Nous ne le ferons plus jamais. Nous avons demandé deux fois à LaLiga de modifier le calendrier, mais rien ne s'est passé. C'est la dernière fois. » Relancé sur l’éventualité d’un autre match à disputer avec moins de 72 heures de repos, Carlo Ancelotti a assuré que les Merengue ne le joueront pas. « Non, bien sûr que non », a affirmé l’entraîneur du Real Madrid.