Sans Mbappé, le PSG lui fait très mal !

Luis Enrique a réussi son pari de rendre son PSG plus fort malgré le départ de Kylian Mbappé. Joueurs et entraîneurs sont unanimes : cette version 2024-2025 du PSG est l’une des équipes les plus fortes du monde. Attaquant de Brest, Ibrahim Salah trouve justement que sans sa vedette, le secteur offensif des Rouge et Bleu est bien plus performant.

Sans Kylian Mbappé, le PSG est bien plus performant. Luis Enrique l’avait déjà prévu en fin de saison dernière, mais le club parisien est désormais doté d’un secteur offensif bien plus homogène, et surtout plus imprévisible. Attaquant prêté par Rennes à Brest, Ibrahim Salah confirme cette tendance.

« Avant, ils cherchaient Mbappé à tout prix »

« On a affronté le Real Madrid cette saison et on avait l’impression qu’il y avait des possibilités. Mais avec Paris, c’est dur. S’ils décident d’accélérer, ils sont inarrêtables. Avant, ils cherchaient Mbappé à tout prix. Mais là, ils peuvent trouver Dembélé, Doué ou même Ramos », a lâché le Belgo-Marocain auprès du Parisien.

« Quand il décide d’accélérer, il fait tout »

Ce dernier est également tombé sous le charme de Vitinha : « Ça ressemble un peu au Barça de la grande époque, aussi parce qu’il y a Vitinha. C’est un chef. Quand il décide d’accélérer, il fait tout. Même quand les attaquants ont le ballon, c’est lui qui donne les consignes en direct, aide les milieux. Par son charisme, c’est lui le boss. »