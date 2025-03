Marion Rousse : Un homme politique lui lance une invitation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présidente du Tour de France Femmes, Marion Rousse prépare l'édition 2025 dont le tracé a récemment été dévoilé. Cependant, celui de 2026 n'est pas encore connu. Et visiblement, le cyclisme féminin semble prendre de l'ampleur et susciter de plus en plus d'intérêt puisque Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, se positionne pour organiser le départ en 2026.

Dévoilé il y a quelques semaines, le parcours du Tour de France femmes est donc connu. L'édition 2025 s'élancera effectivement de Plumelec en Bretagne pour un total de neuf étapes du 26 juillet au dimanche 3 août, avec une dernière explications dans les Alpes, et une arrivée à Châtel. Cependant, bien que Marion Rousse, la présidente de l'épreuve, soit concentré sur l'organisation de l'édition 2025, elle reçoit une première invitation pour 2026.

Xavier Bertrand, l'invitation est lancée

En effet, Xavier Bertrand a écrit à Christian Prudhomme Directeur d'ASO et Marion Rousse, avant de poser sa candidature pour que sa région organise le grand départ du Tour de France femmes. « L’organisation du grand départ du Tour de France femmes dans les Hauts-de-France serait l’occasion d’un engouement populaire considérable, contribuant ainsi au rayonnement de notre territoire et à la valorisation du cyclisme chez les femmes », écrit notamment le président de la région des Hauts-de-France dans sa lettre.

Tour de France femmes, comme celui des hommes ?

Une invitation qui ne laissera probablement insensible Marion Rousse, originaire de la région. Native de Saint-Saulve dans le Nord, la présidente du Tour de France femmes devrait donc étudier la proposition de Xavier Bertrand avec attention. D'autant plus que les Hauts-de-France sont abonnés au Tour de France. L'édition masculine partira effectivement cette année de Lille et restera dans la région pour quatre étapes. C'est même la cinquième fois de son histoire que le Tour de France s'élance dans les Hauts-de-France. Et 2026 sera donc peut-être une grande première pour l'édition féminine.