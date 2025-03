Paul Pogba, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suspendu depuis 18 mois, Paul Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone en septembre 2023. Par conséquent, la Juventus a rompu son contrat. Désormais libre, l'international français peut officiellement reprendre la compétition depuis ce mardi 11 mars. L'ancien joueur de Manchester United doit toutefois trouver un nouveau club et différentes options semblent s'ouvrir à lui.

En septembre 2023, Paul Pogba était contrôlé positif à la testostérone. Jugé quelques mois plus tars, la sanction tombait : quatre ans de suspension ! Une sanction qui aurait très probablement sonné la fin de sa carrière au plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle le milieu de terrain français avait décidé de faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport qui avait d'ailleurs donné raison au joueur dont la peine avait alors été largement revu à la baisse, passant de quatre ans à 18 mois.

Pogba peut enfin rejouer !

Et la sanction a officiellement pris fin ce 11 mars 2025. C'est effectivement officiel, Paul Pogba peut désormais rejouer au football dès aujourd'hui. L'ancien joueur de la Juventus, dont le contrat a été rompu en octobre dernier, a continué de s'entraîner de son côté en espérant pouvoir revenir au plus niveau. Pour cela, il lui faut désormais un club et tout devrait s'accélérer maintenant qu'il est autorisé à jouer.

Quel club pour Pogba ?

Dans les colonnes de L'EQUIPE, un membre de l'entourage de Paul Pogba confirme son intention de retrouver le plus haut niveau : « Paul veut seulement retrouver les terrains et un club qui lui permettra d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Rejouer au plus haut niveau demeure sa priorité ». Reste donc à savoir où il pourra le faire. Peu d'options circulent aujourd'hui en Europe puisque les pistes les plus avancées seraient en MLS, où l’Inter Miami de Lionel Messi suivrait sa situation de près, et au Japon pour un défi inédit. Il est peu probable que ces options conviennent à Paul Pogba, surtout s'il souhaite retrouver l'équipe de France.