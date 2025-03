Cyclisme : Premier moment de vérité pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Après le contre-la-montre par équipe disputé hier mardi au cours duquel il s’est rassuré sur ses sensations, Julian Alaphilippe aborde deux étapes au cours desquelles la vérité va tomber sur son niveau de forme et sur sa capacité à briller sur ce Paris-Nice.

Présent sur ce Paris-Nice avec beaucoup d’envie, Julian Alaphilippe aborde à partir d’aujourd’hui une série d’étapes qui conviennent parfaitement à ses qualités, avec des enchaînements d’ascensions de moyenne montagne tout à fait dans ses cordes.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Alaphilippe va savoir où il en est vraiment

Le premier rendez-vous du double champion du monde se tient aujourd’hui, avec l’arrivée au sommet de La Loge des Gardes et ses 6,7 kilomètres à 7,1% de moyenne. Si les grands leaders du classement général décident de s’expliquer dans la montée finale, Alaphilippe pourrait avoir du mal à jouer la gagne car le rythme risque d’être un peu trop élevé, mais assurément, il pourra se tester sur sa capacité à jouer au plus haut niveau avant l’étape de jeudi. Cette dernière constitue assurément sa plus belle opportunité pour lever les bras car son terrain très vallonné offre la possibilité à un groupe de costauds de prendre du champ pour se jouer la victoire sans que les leaders du classement général ne déclenchent une grande bagarre. Tout cela reste bien sûr théorique et la réalité de la course pourrait s’avérer bien différente, mais il est une certitude : ces deux étapes vont permettre à Alaphilippe de savoir où il en est vraiment.

« Sur le contre-la-montre par équipe j’ai eu de bonnes sensations »

A priori, tous les feux sont verts pour le champion tricolore qui s’est montré satisfait du contre-la-montre de son équipe hier mardi, comme exprimé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est toujours une discipline un peu spéciale, mais j’aime bien. Je pense que, pour une première avec l’équipe, on a fait ce qu’on a pu. C’était un beau parcours, j’ai eu de bonnes sensations, et je pense qu’on a vraiment essayé de mettre en place ce qu’on voulait. On voulait arriver dans le final avec Michael Storer, donc c'est bien. C’est un beau parcours, vraiment parfait pour un contre-la-montre par équipe. Je pense qu’on a pris un bon départ, on s’est bien trouvés tout de suite, on était dans l’allure. Je pense qu’on ne peut pas avoir de regrets ».