Cyclisme : Alaphilippe touché en plein coeur !

Alexandre Higounet

De retour sur Paris-Nice pour la première fois depuis cinq ans, Julian Alaphilippe a immédiatement reçu tout l’amour du public tricolore sur le bord de la route. Un soutien qui n’a pas manqué de toucher le double champion du monde, toujours aussi sensible aux marques d’affection des gens au bord de la route.

Julian Alaphilippe fait son retour cette année sur Paris-Nice après cinq saisons loin de la course au soleil. Le double champion du monde redécouvre la joie de courir en France en dehors du mois de juillet. Toujours aussi aimé et encouragé par le public tricolore, le leader de la Tudor Cycling a envie de rendre cette affection en levant les bras au moins une fois dans la semaine.

« Il est très souriant au réveil, il a envie d’en découdre »

Morgan Lamoisson, l’un des directeur sportifs de l’équipe, l’a confirmé dans les colonnes de L’Equipe au soir de la première étape, ce retour en France fait beaucoup de bien à Julian Alaphilippe : « C’est sa première course en France avec nous, ce n’est pas anodin. Il était très souriant au réveil, il avait envie d’en découdre. Il a été l’instigateur des grands mouvements, ça reflète son envie sur ce Paris-Nice, c’est bon signe. On avait envie d’être offensifs et on peut dire que Julian avait des fourmis dans les jambes ».

« J’ai toujours remercié mes supporters »

Interrogé toujours dans les colonnes de L’Equipe, le chouchou du public français reconnaît que ce soutien constitue un atout supplémentaire, un boost moral et affectif inégalable : « C’est spécial, forcément, et en tant que coureur français, c’est chouette de revenir ici. Encore plus avec une nouvelle équipe. J’avais hâte, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au coeur d’être encouragé par le public. J’ai toujours remercié mes supporters. Ça va être chouette de les voir, de courir sur le sol français, j’espère leur faire plaisir ». Nul doute qu’on devrait voir Julian Alaphilippe à l’avant dans les prochains jours, notamment dans les étapes de mercredi et de jeudi, qui peuvent coller parfaitement à son profil, comme il l’a confirmé en début de semaine : « On verra ce que cette nouvelle édition va m’apporter, mais on a des ambitions. Il y a vraiment des belles étapes qui me correspondent et qui me plaisent ».