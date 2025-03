Cyclisme : Les ambitions d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors que Paris-Nice vient de débuter dimanche, Julian Alaphilippe aborde l’épreuve avec une réelle envie, lui qui ne l’a pas disputée depuis cinq ans. Et le double champion du monde a une idée assez claire de ses ambitions cette semaine...

Désormais lancé sous ses nouvelles couleurs de Tudor Cycling, Julian Alaphilippe est aligné cette semaine sur Paris-Nice, une course qu’il n’avait pas disputée depuis cinq ans et qu’il est heureux de retrouver, comme il l’a confirmé à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net : « Je suis super motivé, très content d'être de retour sur les routes de Paris-Nice. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. J'étais plutôt du côté de l'Italie. C'était mon choix car j'ai toujours adoré faire les Strade Bianche et on sait que c'est compliqué de faire les deux. C'est bien de changer. En tant que coureur français, c'est chouette de revenir sur ces courses-là. En plus, avec ma nouvelle équipe. J'ai hâte ».

« Je ne vais pas nier l’envie d’accrocher un beau résultat »

Et le double champion du monde a une idée assez précise de ses ambitions pour la course au soleil, où il n’exclut pas de jouer le classement général même si ce n’est pas forcément l’idée au départ : « J'ai bien récupéré de l'Algarve et bien travaillé en vue d'ici. Tout est différent avec Tudor, mais le fonctionnement reste le même, avec des ambitions toute la semaine : Alberto Dainese pour les sprints, Michael Storer qui peut faire un bon classement général et moi je ne vais pas nier l'envie d'accrocher un beau résultat. J'ai toujours la même envie de performer, la même passion. Je cours pour aller chercher des victoires et j'espère que ça va arriver bientôt ».

« Il y a des belles étapes qui me correspondent et qui me plaisent... »

Très clairement, les ambitions de Julian Alaphilippe se portent en priorité vers une victoire d’étape, notamment en milieu de semaine, où plusieurs étapes vallonnées correspondent parfaitement à son profil : « Il y a des belles étapes qui me correspondent et qui me plaisent, surtout en deuxième partie de semaine. Je me sens de mieux en mieux. J'aborde cette semaine vraiment sereinement. Le classement général n'est pas l'objectif numéro un de l'équipe. Mais on a des ambitions. C'est une des plus grosses courses du calendrier. Tous les jours il se passe quelque chose. On sait que le niveau est très relevé. Tout le monde est en forme à l'approche des classiques ».