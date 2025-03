Marion Rousse clashée, Alaphilippe a réglé ses comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui chez Tudor, Julian Alaphilippe avait vécu des derniers mois compliqués au sein de la Soudal Quick-Step. Sa relation conflictuelle avec Patrick Lefevere, son ancien boss, était au coeur des discussions. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas hésité à s'attaquer à son couple avec Marion Rousse. De quoi donner lieu à des explications entre Alaphilippe et Lefevere.

Lors de ses derniers mois avec la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe n'avait pas les meilleurs résultats. De quoi agacer Patrick Lefevere, son ancien boss, qui avait alors multiplié les critiques. Et pour justifier les contre-performances du double champion du monde, il n'avait pas hésité à pointer du doigt son couple avec Marion Rousse : « Je pense que chez lui, il y a trop de fêtes et d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ». Suite à quoi, agacée, Marion Rousse lui avait d'ailleurs répondu : « Alors non je ne bois pas d'alcool. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin ».

« J’ai eu l’occasion d’avoir des discussions avec lui en interne »

Dans un entretien accordé au Monde, c'est Julian Alaphilippe qui est revenu sur ces critiques de Patrick Lefevere et donc notamment celles à l'encontre de son couple avec Marion Rousse. C'est ainsi que le coureur désormais chez Tudor a répondu : « Quel est mon regard sur les critiques de mon ancien patron, Patrick Lefevere ? Ce n’était pas la bonne manière de faire de sa part et il le sait. J’ai eu l’occasion d’avoir des discussions avec lui en interne, pas forcément par le biais des médias. Je n’ai pas de regrets ni d’amertume. Je lui ai toujours dit ce que j’avais à dire, surtout lors de notre dernière discussion. Miraculeusement, tout s’est calmé à cet instant ».

« J’ai eu des hauts très hauts et des bas très sombres »

« J’ai eu des moments durs, comme tout coureur au cours de sa carrière, mais je parviens à en faire abstraction, en prenant de la distance. J’ai eu des hauts très hauts et des bas très sombres, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Aujourd’hui, je me sens bien dans ma peau », a ensuite ajouté Julian Alaphilippe.