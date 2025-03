Cyclisme : Paul Magnier comparé à lui ? L’avis de Tom Boonen

Alexandre Higounet

Auteur d’un début de saison très remarqué, le jeune sprinter français Paul Magnier, promu leader sur les Flandriennes au sein de la Soudal-Quickstep, n’en finit plus d’impressionner en Belgique. Au point de susciter des commentaires très élogieux de Tom Boonen, à qui il est régulièrement comparé.

Déjà remarqué l’an dernier, où pour sa première année chez Soudal-Quickstep, il avait levé les bras à plusieurs reprises, Paul Magnier, le jeune sprinter français, est en train de crever l’écran en Belgique. Promu leader sur les classiques flandriennes par le staff de l’équipe belge, qui a relevé sa capacité à très bien figurer dans les monts et sur les pavés, le coureur tricolore s’est montré immédiatement à la hauteur en prenant la deuxième place du Het Nieuwsblad, l’une des plus grandes semi-classiques belges, avant d’enchaîner trois jours plus tard avec une nouvelle deuxième place au Grand-Prix Samyn, juste derrière... Mathieu Van der Poel. Pour un coureur de 20 ans, qui entame à peine sa deuxième saison au plus haut niveau, ces résultats impressionnent.

« Magnier est une authentique pépite »

A l’occasion du podcast de Sporza.be, Dirk De Wolf, ancien coureur et directeur sportif, n’a pas caché son enthousiasme à l’évocation du jeune Français : « Magnier est une authentique pépite. J’ai demandé des informations à l’ancien boss de Soudal-Quickstep Patrick Lefévère et il m’a dit que tout le mérite de son recrutement revenait à Johan Molly. Et Johan Molly est le découvreur d’Enric Mas et de Julian Alaphilippe, entre autres. C’est lui qui est allé chercher Paul Magnier du VTT il y a quelques années ».

« Magnier peut devenir un méga coureur comme Pogacar ou Evenepoel »

Au cours du podcast, Tom Boonen a évoqué les qualités de Paul Magnier, dont on dit souvent qu’il est le nouveau Boonen : « Je n’ai vu Magnier à l’œuvre pour la première fois que le week-end dernier. Il a couru prudemment et a écouté les conseils et les directives pendant la course. Je pense donc qu’il a bien la tête sur les épaules. Je pense que Magnier peut devenir un méga coureur comme Pogacar ou Evenepoel. Mais avant, j’aimerais le voir briller encore quelques fois sur les classiques ce printemps ».