Cyclisme : « Je suis quand même derrière mon idole, Mathieu Van der Poel »

Alexandre Higounet

Paul Magnier, le grand espoir du cyclisme français sur les classiques, vient de prendre une nouvelle deuxième place au GP Samyn derrière Mathieu Van der Poel, au sujet duquel il a tenu des propos très forts après la course. Des propos qui révèlent au passage le palier qu’il doit désormais franchir.

A l’occasion du Grand-Prix Samyn, l’une des semi-classiques belges du printemps, Paul Magnier, le grand espoir du cyclisme français sur les courses d’un jour, a de nouveau montré l’étendue de son talent. Après avoir pris la deuxième place sur le très relevé et difficile Het Nieuwsblad, il a de nouveau terminé deuxième au sprint au Samyn. Seulement devant lui, il avait Mathieu Van der Poel, ce qui mesure le niveau de performance du nouveau leader tricolore de la Soudal-Quickstep.

« C’est un rêve de courir avec lui et contre lui »

A l’arrivée, Paul Magnier ne cachait d’ailleurs pas sa joie d’avoir été à la lutte avec son idole d’enfance. Il a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis quand même derrière l'une de mes plus grandes idoles, Mathieu van der Poel ! Donc je suis très content. C'était un peu un rêve pour moi de courir avec et contre lui... et bon, il était plus fort au final. C'était vraiment un final difficile, avec un dernier secteur pavé juste avant l'arrivée qui était en faux plat montant. C'était dur, car tout le monde voulait prendre sa roue. C'était déjà un peu la guerre avant le sprint, j'ai dû prendre un peu le vent. Après, il a réussi à accélérer, et personne d'autre n'a pu le faire, donc bravo à lui ! Le placement était bien sûr important, tous les efforts dans le vent coûtaient cher sur cette arrivée en montée, mais c'était surtout un sprint dans lequel les jambes ont parlé. Maintenant, je vais profiter de ce podium à côté de Mathieu van der Poel ! (sourire) ».

Quitter la posture de fan

Au-delà de l’anecdote, ces phrases du jeune coureur offrent aussi un bon témoignage de la marge de progression dont il dispose au niveau mental. Car pour décrocher des résultats au plus haut niveau, Paul Magnier devra abandonner son regard de fan pour se mettre dans l’esprit de lutter avec Van der Poel pour le battre.