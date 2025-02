Cyclisme : Sa réponse à Pogacar n’a pas traîné !

Alexandre Higounet

Alors que l’équipe UAE a lancé une grande campagne médiatique autour de la possible participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix en plus du Tour des Flandres, comme pour mieux entamer le mental de ses adversaires, Mathieu Van der Poel n’a pas tardé à apporter sa réponse au champion slovène…

Alors qu’il reprend l’entraînement pour préparer sa saison sur route, qu’il débutera à l’occasion de Tirreno Adriatico pour être en mesure de jouer la victoire à Milan San Remo dans la foulée, Mathieu Van der Poel ne cache pas que ses deux grands objectifs du printemps restent de remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Pogacar, je l’ai déjà battu »

A l’occasion d’un entretien relayé par la RTBF, le champion hollandais l’a confirmé sans chercher à masquer son jeu : « Après Tirreno Adriatico, je serai au départ de Milan San Remo, et après, je me concentrerai sur les classiques belges. Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix restent mes deux courses favorites. J’attends le Ronde avec impatience ».

« Je devrai être à 100% pour le battre »

Et si Van der Poel est impatient d’aller au combat du Tour des Flandres, c’est aussi parce qu’il sait qu’il devra relever le défi d’y affronter Tadej Pogacar, qui revient cette année sur les classiques flandriennes. Van der Poel s’attend à un rude affrontement avec le champion slovène : « Avec la présence de Tadej Pogacar, ça risque d’être plus difficile… Mais ce n’est pas impossible. Je l’ai déjà battu, mais c’était il y a quelques années. Il m’a déjà aussi lâché sur le Vieux Quaremont. Pourtant, j’avais de bonnes jambes ce jour-là… Je devrai être à 110% pour le battre. C’est encore tôt, mais j’essaierai de me sentir le mieux possible au départ ». Au travers de ses mots, on comprend que Van der Poel est bien décidé à ne pas se laisser impressionner par la perspective de trouver Pogacar sur sa route dans les Flandres. Comme une réponse au coup médiatique lancé par l’équipe UAE au sujet de la participation possible de Pogacar à Paris-Roubaix.