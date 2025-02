Pogacar : La rumeur qui affole le peloton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tadej Pogacar ne laisse que des miettes à ses adversaires. L'ogre slovène se présente comme l'immense favori de chacune des courses sur lesquelles il s'aligne. Ce qu'il n'a jamais fait sur Paris-Roubaix. Par conséquent, lorsque le leader de l'UAE Team Emirates a posté une vidéo sur laquelle on peut l'apercevoir s'entraîner sur les pavés de l'Enfer du Nord, le peloton s'est mis à paniquer.

Impressionnant en 2024, Tadej Pogacar a réalisé une saison historique qui l'a vu remporter pas moins de 25 victoires dont le doublé Giro-Tour de France, ou encore les Classiques Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Émilie, le Tour de Lombardie, mais aussi les Strade Bianche. Sans oublier un titre de champion du monde. Bref, le Slovène est sur une autre planète et ne laisse que des miettes à ses adversaires. La plus grosse de ses miettes est Paris-Roubaix. Pogacar ne s'est effectivement jamais aligné au départ du Monument, pour le plus grand bonheur de ses rivaux.

Pogacar s'entraîne sur les pavés, panique dans le peloton

Cependant, Tadej Pogacar a diffusé une vidéo ces derniers jours sur laquelle on peut le voir faire une séance d'entraînements sur le parcours de Paris-Roubaix. « Devinez l'endroit », demande-t-il à ses followers sur Instagram de manière ironique. Tout le monde a bien évidemment reconnu les pavés de l'Enfer du Nord. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu au peloton et notamment au spécialiste des Classiques, qui craignent déjà de voir Pogacar les priver de l'une des seuls courses qu'il ne brigue pas pour le moment. « S'il te plaît, non », a par exemple répondu Jasper Philipsen, deuxième de la dernière édition de Paris-Roubaix derrière son coéquipier Mathieu van der Poel, et qui fera partie des favoris cette année sur les plus célèbres pavés du monde.

«Pas du tout dans les plans pour le moment»

Mais Jasper Philipsen, ainsi que tous les autres coureurs de Classiques, peuvent se rassurer. Tadej Pogacar n'a pas prévu de s'aligner sur Paris-Roubaix. Du moins cette saison. « Tadej et Tim (Wellens, son coéquipier) sont partis avec Fabio Baldato, qui s'est occupé de tout. Il est d'abord venu pour faire du repérage en vue du Tour des Flandres. Paris-Roubaix n'est pas du tout dans les plans que nous avons avec lui pour le moment », a expliqué Marco Marcato, directeur sportif d'UAE Emirates Team, rapporté par L'EQUIPE. Tadej Pogacar devrait donc laissé un peu de répit à ses rivaux en 2025. Mais nul doute que l'ogre slovène, affamé de record, ne pourra pas éviter un Monument tel que Paris-Roubaix durant toute sa carrière.