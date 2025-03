Antoine Dupont, son histoire d'amour avec une Miss France confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Antoine Dupont est plus qu'un joueur de rugby. Une cote de popularité qui fait que le moindre de ses faits et gestes est épié. Il en vaut également pour sa vie amoureuse à propos de laquelle le joueur du Stade Toulousain et du XV de France était resté très discret jusqu'à présent. Mais voilà que la relation entre Dupont et une ancienne Miss France semble peu à peu se confirmer.

Si on connait Antoine Dupont le joueur de rugby, en ce qui concerne sa vie privée, la star du Stade Toulousain se fait beaucoup plus discrète. Est-il en couple ou non ? Il y a quelques semaines de cela, à l'occasion d'une interview pour les Rencontres du Papotin, Dupont en avait dit plus sur sa situation amoureuse. « Je n’ai pas de copine », s'était-il alors contenté de répondre. Mais voilà que dernièrement, ça aurait bien évolué concernant le récent vainqueur du Tournoi des VI Nations avec le XV de France.

Antoine Dupont en couple avec Iris Mittenaere ?

Quid alors de l'histoire d'amour actuelle d'Antoine Dupont ? C'est le bloggeur Aqababe qui, il y a quelques jours, fait une grande révélation sur la star du rugby français et... Iris Mittenaere, l'ancienne Miss France et Miss Univers. « Ma source les avait spotted (repéré, ndlr) en Suisse en février et vient de les recroiser à l’instant main dans la main dans une rue du 2e arrondissement de Paris ! », avait-il alors fait savoir.

Spotted : Iris Mittenaere & Antoine Dupont au Kalamata hier soir à Paris



XOXO 💋 https://t.co/1mEDXXVrhl pic.twitter.com/q3O1fCq6P9 — AQABABE (@AQABABE_) March 17, 2025

La confirmation en vidéo

Et voilà que le couple Antoine Dupont-Iris Mittenaere semble se confirmer grâce à de nouveaux éléments diffusés à nouveau par le bloggeur Aqababe. En effet, sur ses réseaux sociaux, ce dernier a publié une vidéo où on peut voir le joueur du XV de France et l'ancienne Miss France très proche dans un restaurant parisien. « Spotted : Iris Mittenaere & Antoine Dupont au Kalamata hier soir à Paris », a-t-il alors précisé à propos de ces images. Affaire à suivre...