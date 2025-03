Transfert de Neymar : Le PSG l'a dégoûté

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant six ans, Neymar a pu proposer aux fans et suiveurs du PSG quelques gestes techniques, buts, passes décisives bien sentis avant d'être transféré à Al-Hilal pour 90M€ en 2023. Le principal intéressé a manqué à Pierre Ménès à son départ, qui n'a pas dissimulé son ennui son internet.

Luis Enrique déposait ses valises à Paris à l'été 2023 et devenait officiellement l'entraîneur du PSG le 5 juillet. Un mois plus tard, Neymar pliait bagage, le PSG le vendant à Al-Hilal pour 90M€. Club dans lequel il n'évolue déjà plus au passage depuis la résiliation de son contrat cet hiver.

PSG - OM : «Les p*tes», Rabiot insulté en plein match

➡️ https://t.co/eesZEvGvzC pic.twitter.com/sYErWupNb2 — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

«Je n’étais pas fâché avec le PSG, mais je m’ennuyais»

L'actuel joueur de Santos a fait rêver plusieurs supporters et observateurs du PSG. Ce fut notamment le cas de Pierre Ménès qui, par l'intermédiaire de sa page YouTube, n'a pas manqué de faire part de son ennui à son départ. « Fâché depuis le départ de Neymar ? Je n’étais pas fâché avec le PSG, mais je m’ennuyais en début de saison. Je le redis et je le confirme encore ici. Je ne m’ennuis plus, c’est agréable ».

«Je rappelle quand même qu’avec lui cette équipe a été en finale de la Ligue des Champions»

Pour Pierrot Le Foot, l'ancien consultant de Canal+ a développé son argumentaire avec les points suivants. « Neymar m’apportait une fantaisie et des gestes techniques… C’est un des rares joueurs de foot pour qui j’aurais payé mon billot pour aller au stade. Je serai toujours nostalgique de Neymar, et je rappelle quand même qu’avec lui cette équipe a été en finale de la Ligue des Champions, et pour l’instant il n’est pas scellé dans le marbre que cette équipe le sera cette saison ». a tenu à rappeler Pierre Ménès au sujet de l'héritage de Neymar au PSG...