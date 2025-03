Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a passé une sale soirée au Parc des princes dimanche. Vaincu par le PSG (3-1), le joueur de l’OM a aussi été la cible de certains supporters du Paris Saint-Germain qui se sont vengés de sa trahison, à savoir sa signature à l’Olympique de Marseille, en l’insultant lui et sa mère. Véronique Rabiot n’a rien laissé passer et a interpellé le gouvernement Macron sur les ondes de France Info.

Véronique Rabiot n’était pas présente au Parc des princes dimanche soir pour le retour de son fils dans son ancien stade. Néanmoins, les banderoles offensantes et haineuses des supporters du PSG à son encontre et à celle du milieu de terrain de l’OM ne sont pas passées inaperçues. Le milieu de terrain a passé une soirée compliquée tant sur le plan sportif avec la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (3-1), qu’en raison de l’accueil plus qu’houleux des supporters dans les tribunes.

Banderoles offensantes des supporters du PSG : «La passion n'a pas d'âge, p*te de mère en fils»

« Indignée », Véronique Rabiot a fait part de son ressentiment envers les fans en question du PSG et les auteurs des banderoles suivantes. « La passion n'a pas d'âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils. Véro, c'est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? ». Pour France Info, la mère d’Adrien Rabiot a assuré ce lundi qu’elle allait porter plainte.

«Elle est où la ministre des Sports ? On ne l'entend pas là»

Cette affaire sera donc gérée par la justice. Très remontée, Véronique Rabiot a estimé que personne ne s’indignait publiquement en raison de son manque d’influence à elle et au joueur de l’OM. « Certains, on les attaque et d'autres pas. Pourquoi il y a des matchs qui sont arrêtés et pas d'autres ? Adrien et moi ne sommes pas assez puissants ». De plus, la mère de Rabiot s’est empressée d’interpeller Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, s’offusquant du manque de réactions au sein du gouvernement du président Macron. « Elle est où la ministre des Sports ? On ne l'entend pas là. Pourquoi on l'entend pas ? ».