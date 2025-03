PSG - Donnarumma : Le malaise continue ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a réalisé une excellente prestation en Ligue des Champions face à Liverpool. Alors que son agent a affirmé que l’Italien souhaitait continuer à Paris, Laure Boulleau elle, estime que la direction parisienne a déjà fait son choix pour l’été prochain.

Il aura été héroïque. Mardi dernier à Anfield, Gianluigi Donnarumma a fait taire les sceptiques en réalisant une prestation de haute volée face à Liverpool. Face aux rumeurs persistantes d’une éventuelle arrivée de Lucas Chevalier dans les buts du PSG la saison prochaine, l’agent de Donnarumma, Enzo Raiola, était alors monté au créneau sur la prolongation de son client.

« On cherche une solution »

« Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On cherche une solution. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer », confiait ainsi Enzo Raiola à l’Equipe dernièrement. Cependant, malgré un match référence en Ligue des Champions ainsi qu’une grosse progression balle au pied par exemple, certains observateurs restent sceptiques quant aux chances de Donnarumma d’être conservé par le PSG.

« Ça ne change pas grand-chose »

« Moi je pense que ça ne change pas grand-chose par rapport aux idées concernant le poste de gardien, confie notamment Laure Boulleau en direct du Canal Football Club. Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique est en train de s’inscrire dans la durée, on sent que c’est vraiment l’architecte de l’équipe et il a en plus une popularité qui devient monstrueuse. Je reste persuadé que ce n’est pas un gardien adapté au style de jeu de Luis Enrique. Après je suis très content qu’il ait fait un bon match car il s’était fait découper, à un moment ça fait du bien pour sa confiance, mais ça change pas le style du gardien qu’il est. »