Le PSG a signé plus fort que Mbappé !

Et de 30 pour Ousmane Dembélé ! Buteur face à l'OM ce dimanche soir (3-1), l'international français réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. A 27 ans, l'attaquant du PSG est au sommet de sa carrière et serait même plus fort actuellement qu'un Kylian Mbappé selon l'ancien Parisien Jimmy Algérino.

Pari réussi pour Ousmane Dembélé. Face à l’OM dimanche soir, le joueur du PSG a inscrit son 30ème but de la saison, synonyme de montre ! Et selon les termes du pari conclu avec ses amis, la valeur de l’objet pourrait augmenter en cas de nouvelles réalisations dans les prochaines semaines.

Dembélé surpasse Mbappé, c'est annoncé

Pour Jimmy Algérino, Dembélé est, tout simplement, le meilleur joueur français actuel, devant Kylian Mbappé. Pour l’ancien joueur du PSG, Luis Enrique est pour beaucoup dans cette transformation pour le moins inattendue puisque l’attaquant n’avait jamais brillé par son efficacité devant les cages.

« Dembélé est plus efficace »

« Je pense qu’il est meilleur que Mbappé dans l’équipe. Après au Real Madrid, il y a moins de connivences. Pour moi, Dembélé est plus efficace. C’est la méthode Luis Enrique. C’est comme avec Donnarumma, ils l’ont forcé à faire des gestes inhabituels. Je pense qu’avec Dembélé c’est pareil, et son repositionnement a aussi joué » a confié Algérino sur Sud Radio.