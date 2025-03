Traumatisé par le PSG, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, le PSG ne laisse personne indifférent. Toute personne ayant croisé la route de la formation de Luis Enrique s’évertue à dire que cette dernière injouable. Interrogé par le Parisien, Adrien Thomasson (RC Lens) a quant à lui affirmé que les Parisiens n’hésitaient plus du tout à enfoncer leurs adversaires.

Pour beaucoup, cette version 2024-2025 du PSG est l’une des meilleures depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale (2011). Invaincu en Ligue 1, Paris s’est également hissé en quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant Liverpool, considérée comme la meilleure équipe d’Europe, en 8èmes de finale. Surtout, le PSG de Luis Enrique donne l’impression de ne rien laisser à ses adversaires, tout en les dominant outrageusement.

« À l’inverse, eux sont capables de donner le tempo »

Évoluant au RC Lens, Adrien Thomasson a pu constater cette évolution parisienne, notamment au niveau de l’aspect collectif. « Quand on est sur le terrain face à eux, ce n’est pas une partie de plaisir. Ils font beaucoup courir l’adversaire. On a très peu le contrôle du jeu et quand on récupère le ballon, c’est à 70-80 mètres de leur but, après de longues séquences épuisantes. À l’inverse, eux sont capables de donner le tempo, surtout grâce à leurs milieux. C’est très difficile de les presser tant ils ont un jeu de position fort et bien ancré », a ainsi révélé le milieu de terrain de 31 ans dans les colonnes du Parisien.

« Ils veulent enfoncer l’adversaire et respecter le jeu »

« Même si on n’était pas loin sur les trois matchs qu’on a joués contre eux, physiquement c’étaient les plus exigeants. Ils tirent tous dans le même sens. C’est vraiment une équipe. Les dix joueurs de champ sont concernés par l’aspect défensif comme offensif. On voit bien que maintenant, s’ils sont devant de deux ou trois buts d’écart, ils veulent enfoncer l’adversaire et respecter le jeu. Ça aussi, c’est quelque chose qui m’impressionne cette saison », poursuit Adrien Thomasson à propos du PSG.