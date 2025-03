75M€ : Le prochain buteur du PSG est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait se renforcer en piochant au Napoli. Prêté à Galatasaray, Victor Osimhen serait suivi de près par le club parisien, prêt à lever sa clause libératoire fixée à 75M€. La formation de Luis Enrique serait la seule option viable puisque Manchester United n'envisagerait pas de faire de folies cet été.

Déjà évoquée cet été, la piste Victor Osimhen serait toujours présente sur la table de Luis Campos. Le responsable du recrutement au PSG serait toujours intéressé par le buteur nigérian, actuellement prêté par Naples à Galatasaray. Dans ce dossier, le club parisien connaît déjà le prix à lâcher puisque le contrat d’Osimhen dispose d’une clause libératoire.

Le prix est fixé pour Osimhen

« Osimhen ? L'idée de Naples est de prendre la totalité des 75 millions d'euros, mais il faudra prendre en compte le désir du joueur qui ne veut pas être considéré comme un colis postal » a confirmé le journaliste Emanuele Cammaroto au cours d’un entretien accordé à Radio Punto Zero.

La réponse à 75M€ du PSG

Le PSG aurait une longueur d’avance sur ses concurrents puisqu’il serait, actuellement, le seul enclin à verser cette somme. « La clause serait entièrement payée uniquement par le PSG, et non par United, qui offrirait 40 millions + une contrepartie, et ce serait une option entre Zirkzee et Hojlund » a lâché Cammaroto.