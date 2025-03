«J’en ai marre», le ras-le-bol de Christophe Urios !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

9ème de Top 14, l’ASM Clermont n’est pas au mieux. Ce samedi, les joueurs de Christophe Urios ont d’ailleurs perdu à domicile face au Racing 92. Une défaite (21-23) qui donne la rage à l’entraîneur clermontois. Suite à la rencontre, Urios a d’ailleurs pris la parole, affichant notamment un certain ras-le-bol par rapport à la situation.

Alors que Clermont restait sur une défaite face à Bayonne le 2 mars dernier, l’ASM espérait retrouver le chemin de la victoire en Top 14 ce samedi. Quoi de mieux pour cela que de recevoir le Racing 92, en grande difficulté cette saison. Mais voilà, même si le club francilien galère, les joueurs de Christophe Urios n’ont pas réussi à obtenir la victoire sur leur pelouse. En effet, Clermont s’est incliné à domicile (21-23).

« La défaite est dure »

Rapporté par La Montagne, Christophe Urios a réagi à la défaite de ses joueurs. « D'abord, je ne parlerai pas de l'arbitrage. Je suis en commission de discipline mercredi et je ne vais pas en rajouter. Même si ce n'est pas facile pour les jeunes arbitres », a d’abord lâché l’entraîneur de Clermont. Il a ensuite ajouté : « Aujourd'hui, on n'y arrive pas même si on est supérieur à l'équipe du Racing. Ce qui ne marche pas, c'est notre discipline. On tombe trois fois dans l'en-but, mais il aurait fallu marquer ! Pour nous, c'est un coup sur la tête. On a été un peu impatient, on avait envie de marquer vite, mais on n'a pas su être calme, méthodique. La défaite est dure car on était bien préparé, on était plus costauds. On domine le match, même si ce n'était pas simple de jouer au rugby avec ces conditions ».

« J'en ai marre de voir mon vestiaire triste »

Quelque peu agacé, Christophe Urios a par la suite fait savoir : « On a juste deux points d'avance à la mi-temps et c'était dur pour nos joueurs, qui étaient nerveux. L'essai de la 65e nous fait mal aussi, mais le Racing ne nous a pas surpris aujourd'hui. Ils ont juste réussi à être plus efficaces que nous. Nous, on est laborieux, mais il faut continuer à travailler pour casser cette dynamique, et trouver les clefs pour La Rochelle, repartir au combat et retrouver de l'énergie. Il faut absolument renouer avec la victoire. J'en ai marre de voir mon vestiaire triste. Les gars sont affectés, déçus. C'est dur pour eux, quand ils dominent de cette façon ».