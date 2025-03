Antoine Dupont, l’annonce que tout le monde attendait !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier contre l’Irlande, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin du Tournoi des 6 Nations et surtout sur toute la fin de saison. Il a été opéré ce lundi et désormais tout le monde se demande quand il pourra revenir avec son club du Stade Toulousain.

Gros point noir de la campagne française dans le 6 Nations 2025, la blessure d’Antoine Dupont monopolise l’actualité rugby. Car si certains ne le voient revenir que pour la fin de l’année 2025 voir le début 2026, d’autres sont plus optimistes et annoncent déjà un come-back face aux Champions du monde sud-africains en novembre prochain !

Antoine Dupont a été opéré au genou

En attendant, Dupont s’est enfin fait opérer ce lundi, soit plus de quinze jours après sa blessure. Il faut dire que le capitaine du XV de France avait décidé de rester aux côtés de l’équipe pour préparer le dernier match du Tournoi des 6 Nations, face à l’Ecosse. D’ailleurs, on a pu le voir monter sur le podium du Stade de France pour soulever le trophée aux côtés de ses coéquipiers, notamment le vice-capitaine Grégory Alldritt.

« Tout s’est bien passé »

Le plus dur commence maintenant pour Antoine Dupont, qui va devoir travailler dur pour revenir d’une rupture des ligaments croisés, accompagné d’une lésion du ligament collatéral et du ménisque interne. Et le premier message de son club est assez optimiste ! « Tout s’est bien passé » a expliqué un membre du staff du Stade Toulousain, d’après Midi Olympique. A noter qu’en 2018, le capitaine du XV de France avait déjà été victime d’une blessure semblable et n’était revenu qu’après 9 mois et 3 jours. Reste à voir si cette fois il pourra faire mieux, sachant que son coéquipier Anthony Jelonch n’avait mis que 6 mois et 16 jours pour récupérer de sa blessure au genou.