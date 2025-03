Ntamack : La belle surprise pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

En pleine bourre, Antoine Dupont a été stoppé par une grave blessure au genou droit et a dû faire une croix sur le dernier match du 6 Nations 2025, face à l’Ecosse. Son indisponibilité est estimée entre huit et neuf mois, mais certains pensent que le capitaine du XV de France pourrait revenir beaucoup plus tôt que prévu !

C’est la grosse mauvaise nouvelle du Tournoi des 6 Nations. Dans une forme incroyable en club comme en sélection, Antoine Dupont a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou face à l’Irlande. Il a ainsi dû assister depuis les tribunes au dernier match de la compétition, même si on l’a vu soulever le trophée lors de la cérémonie organisée après la victoire du XV de France.

Dupont a été opéré

Mais quand pourra-t-on le revoir porter le maillot tricolore ? Dupont, qui a été opéré avec succès ce lundi, devrait normalement retrouver les terrains en décembre prochain avec donc le 6 Nations 2026 dans le viseur. Pourtant, de plus en plus de monde pense que ça pourrait finalement être plus court que prévu ! Le capitaine du XV de France aurait en effet des chances de participer à la tournée automnale avec notamment un choc face aux Champions du monde sud-africains, le 8 novembre 2025.

Ntamack n’avait mis que 7 mois

La bonne nouvelle, c’est qu’Antoine Dupont a un exemple sous les yeux avec Romain Ntamack. Ce dernier avait en effet été victime d’une blessure semblable juste avant la Coupe du monde 2023, lors d’un match de préparation contre l’Ecosse. Comme le fait remarquer La Dépêche, il avait mis 7 mois et 18 jours pour retrouver les terrains avec son club du Stade Toulousain. Et il y en a un qui a fait mieux, puisqu’Anthony Jelonch n’avait mis que 6 mois et 16 jours pour récupérer de sa blessure au genou.