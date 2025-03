Dupont - Mbappé : «Désamour» en direct, l'énorme coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, l'Equipe de France ne réalise pas des audiences extraordinaires et les comparaisons sont en train de fuser avec le XV de France, qui vient tout juste de gagner le Tournoi des 6 Nations. Didier Deschamps a forcément été interrogé à ce sujet avant le match retour face à la Croatie, et il a tenu à faire passer un message clair.

Ce n'est pas une surprise quand on sait que l'une des rencontres face à Israël fin 2024 a enregistré l'une des pires audiences de l'Equipe de France depuis des années. Les Bleus de Didier Deschamps souffrent de la comparaison avec le XV de Fabien Galthié, et depuis des mois, on évoque un certain désamour du public pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, notamment à cause d'un jeu pas toujours flamboyant et très critiqué. Pour autant, Didier Deschamps assure que le stade sera toujours rempli quand son équipe joue.

«Dites-moi quelle équipe nationale joue devant 80.000 personnes»

Après la défaite des Bleus face à la Croatie jeudi (2-0), Didier Deschamps était présent en conférence de presse avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des nations, et il a pu évoquer cette baisse d'audience en comparaison avec l'équipe de rugby. « Comment expliquer qu'on vous écoute moins aussi ? Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas à comparer avec le rugby. Même moi j'ai regardé le rugby. Il y a de la place pour tout le monde. L'audience est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de matchs de foot. Demain, il y a 80.000 personnes. Dites moi quelle équipe nationale joue devant 80.000 personnes. Voilà. Mais chacun est libre de regarder ou pas », peste le sélectionneur de l'équipe de France.

Deschamps pousse un coup de gueule

Pas convaincu par le désamour évoqué concernant son équipe, en comparaison avec celle de Fabien Galthié, Didier Deschamps doit pourtant s'incliner face aux statistiques. D'après L'Equipe, la rencontre face à la Croatie a réuni 5 millions de téléspectateurs, contre quasiment le double pour le XV de France face à l'Ecosse la semaine dernière. Bien sûr, les enjeux n'étaient pas les mêmes. « Des matchs peuvent intéresser moins que d'autres. On sort de Ligue des champions, etc. Si vous voulez parler de désamour, libre à vous. La réponse est là avec le stade, complet depuis un moment. Ceux qui seront là vont pousser à fond derrière », poursuit Deschamps.