Antoine Dupont : La date fatidique est enfin connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une grave blessure au genou droit il y a plus de deux semaines, Antoine Dupont connaît la date de son opération. Elle aura lieu ce lundi du côté de Toulouse, à la clinique Médipôle. Avec un programme de rééducation minutieux, son retour sur les terrains n'est pas attendu avant la fin de l'année.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 8 mars dernier, lors du choc opposant le XV de France et l’Irlande, Antoine Dupont est assuré de rater plusieurs mois de compétition. La seule incertitude concernait jusqu’à présent la date de son opération, un mystère qui a pris fin ce dimanche avec les révélations du Midi-Olympique.

Antoine Dupont opéré ce lundi

Antoine Dupont va (enfin) passer sur la table d’opération, et c’est imminent, puisque le Midol révèle que l’intervention est prévue ce lundi du côté de Toulouse, à la clinique Médipôle, qui possède un centre spécialisé dans la chirurgie du genou. Il aura donc fallu attendre un peu plus de deux semaines après sa blessure pour voir Antoine Dupont être opéré.

« Huit mois, c'est le délai idéal pour respecter ce qu'on sait de la physiologie »

Le plus dur est à venir pour la star du rugby français, qui suivra ensuite un programme de rééducation. Son retour n’aura pas lieu avant la fin de l’année. « On sait aujourd'hui que huit mois, c'est le délai idéal pour respecter ce qu'on sait de la physiologie et ce que les statistiques nous disent, confiait à l’AFP Jean-Philippe Hager, l’ancien médecin du XV de France, alertant sur le risque d’une reprise trop rapide : « Si on reprend avant huit mois, il y a un peu plus de risques de re-casser. »

Trois étapes s’annoncent pour Antoine Dupont, d’abord « une phase de récupération de la mobilité et du confort » après l’opération, puis « une deuxième phase qui va être basée sur le renforcement musculaire », selon Jean-Philippe Hager. Viendra ensuite « une reprise de la course à pied qui sera autorisée en fonction de l'état des ménisques, entre le troisième et le quatrième mois ».