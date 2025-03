Antoine Dupont, la vengeance de Ntamack !

Axel Cornic

La victoire en Irlande (27-42) a été l’un des points forts du Tournoi des 6 Nations 2025, avec un titre mais surtout un gros point noir. Antoine Dupont, capitaine du XV de France et superstar mondiale, s’est en effet gravement blessé au genou et sera absent pour une durée entre huit et neuf mois.

Après la frustration de Twickenham, la France a su inverser la vapeur avec un véritable exploit en Irlande. Parmi les meilleures équipes de la planète, le XV du Trèfle restait sur deux victoires consécutives contre les hommes de Fabien Galthié, notamment une gifle reçue il y a un an au Vélodrome (17-38). Mais c’est finalement un succès historique qui a été signé, avec la plus large victoire française en terres irlandaises.

La tuile Dupont

Cette rencontre a toutefois été marquée par la grave blessure d’Antoine Dupont, touché au genou en marge d’un ruck et sorti peu avant la 30e minute. Le verdict final a été terrible : rupture des ligaments croisés et lésion du ligament collatéral ainsi que du ménisque interne. Fin du 6 Nations donc, mais également fin de saison pour le demi de mêlée, qui ne pourra donc pas rejouer avec le Stade Toulousain. Son retour avec le XV de France est prévu pour le Tournoi 2026, même si certains laissent entendre qu’il pourrait être présent dès la tournée de novembre.

« Si on doit gagner pour quelqu’un, c’est pour lui »

Antoine Dupont a finalement pu compter sur ses coéquipiers pour le venger et décrocher la victoire finale dans le 6 Nation 2025, notamment avec son compère de la charnière Romain Ntamack. « On a voulu mettre l’accent, et je pense que tout le monde en a conscience, par rapport à Toto » a déclaré l’ouvreur du XV de France, dans la vidéo Destins Mêlés publiée sur YouTube par la FFR. « On sait très bien tout ce qu’il donne pour cette équipe-là et je pense que si on doit gagner pour quelqu’un ce week-end, c’est pour lui. Qu’on l’ait dans un coin de nos têtes, mais je n’ai pas trop de doutes là-dessus ».