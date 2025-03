Antoine Dupont avec Miss France : Une rupture amoureuse annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cela semble désormais confirmé. Considéré comme le meilleur joueur de rugby du monde, Antoine Dupont aurait retrouvé l'amour dans les bras d'Iris Mittenaere. Des clichés montrant les deux jeunes tourtereaux dans un restaurant ont été publiés. L'occasion d'évoquer la vie sentimentale plutôt discrète de l'international tricolore, actuellement blessé.

Sévèrement touché au genou durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont aurait retrouvé le sourire dans les bras d’une ancienne Miss France. Paris-Match a publié plusieurs clichés du joueur français accompagné d’Iris Mittenaere. Le controversé AQABABE avait déjà dévoilé un rapprochement entre les deux lors d’une virée à Genève, en Suisse. On ne sait que très peu de choses sur cette relation, une chose est sûre, elle est plutôt récente.

Dupont a connu une première rupture

Car lors d’un entretien accordé aux journalistes du « Papotin » et diffusé en octobre dernier, Dupont indiquait qu’il n’avait personne dans sa vie. Il faut remonter à 2020 pour retrouver la trace d’un couple. En plein confinement, le joueur du Stade Toulousain avait confirmé qu’il partageait sa vie avec une femme. « J’ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison nous avons un jardin, pas de voisins, c’est plus agréable et plus facile à supporter » avait-il lâché. Force est de constater que l’histoire n’a pas duré.

« C'est un deuil »

Iris Mittenaere a aussi connu des séparations compliquées, notamment avec l’acteur Diego El Glaoui. « C'est un deuil. Au-delà de la séparation, tu fais le deuil de la vie que tu avais projetée, le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne, parce que nous on en était à ce stade-là. Rompre avec quelqu'un, c'est prendre un risque mais il faut savoir être sa propre priorité » a lâché l’ancienne Miss Univers sur la chaîne YouTube de MyBetterSelf.