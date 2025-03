Antoine Dupont : Jackpot pour sa signature !

La rédaction

Zinédine Zidane a participé à une rencontre caritative de futsal organisée par l'association « Les Défis du Sport Solidarité », l'occasion d'organiser une grande vente aux enchères. Lors de cette vente aux enchères à Limoges, un maillot dédicacé d’Antoine Dupont figurait parmi les pièces phares aux côtés de ceux de Zidane, Messi ou Neymar.

Récent vainqueur du Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, la cote de popularité d'Antoine Dupont ne cesse de grimper. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a signé dans son club en 2017 et a tout gagné avec : 4 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe. La star du XV de France a également été désignée meilleur joueur du monde en 2021 par la fédération internationale World Rugby.

Une belle signature à Toulouse

Alors que Zinédine Zidane participait ce mercredi soir à une rencontre caritative de futsal organisée par l'association «Les Défis du Sport Solidarité» au Palais des Sports de Beaublanc, à Limoges, une grande vente aux enchères de différents maillots de grands sportifs a été organisée. Parmi ceux-là, on retrouve un maillot porté par Zizou lors du match France-Slovénie en 2003, des maillots du PSG signés par Messi et Neymar, ainsi qu'un maillot du Stade Toulousain dédicacé par Antoine Dupont.

Dupont blessé pendant 8 mois

Antoine Dupont est d'ailleurs toujours écarté des terrains suite à sa grosse blessure contre l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations. Une rupture des ligaments croisés du genou droit devrait le tenir éloigné des terrains pendant 8 mois.

«On n’en a pas trop parlé encore entre nous et avec le staff, mais on est tous dégoûtés ! Et surtout dégoûtés pour lui. On sait qu’il apporte beaucoup à notre groupe… À Toulouse, on a du monde qui couvre le poste donc on ne se fait pas de souci par rapport à ça. On est juste vraiment dégoûtés pour Antoine. La suite, on verra.» a déclaré son coéquipier au Stade Toulousain, Joshua Brennan, pour La Dépêche.