Antoine Dupont : C'est le jackpot, Mbappé doit s'incliner !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposée à la Croatie jeudi soir (2-0), en quart de finale aller de la Ligue des Nations, l’équipe de France a réuni en moyenne 5 millions de téléspectateurs sur TF1, loin derrière les 9,5 millions de personnes ayant assisté au match du XV de France face à l’Écosse (35-16) quelques jours plus tôt. Une tendance qui se confirme depuis le début de la saison, les Bleus de Kylian Mbappé ayant moins de succès que ceux d’Antoine Dupont.

Après une prestation catastrophique, surtout en première période, l’équipe de France s’est logiquement inclinée face à la Croatie jeudi soir (2-0), en quarts de finale aller de la Ligue des Nations. Ce qui se reflète dans les audiences. Comme indiqué par L'Équipe, diffusé sur TF1, le match de Kylian Mbappé et ses coéquipiers a réuni 5 millions de téléspectateurs en moyenne, alors que le XV de France en totalisait presque le double cinq jours plus tôt.

Presque le double de téléspectateurs pour France-Écosse

En effet, 9,5 millions de personnes en moyenne ont regardé la rencontre opposant le XV de France et l’Écosse samedi dernier (35-16). On peut tout de même souligner que les enjeux n’étaient pas les mêmes, puisque les hommes de Fabien Galthié disputaient leur ultime match du Tournoi des 6 Nations et devaient à tout prix s’imposer pour espérer remporter la compétition. Mais quand on s’intéresse aux audiences depuis le début de la saison, voir le XV de France devancer l’équipe de France est loin d’être une surprise.

Les Bleus de Dupont loin devant ceux de Mbappé

Sur l’ensemble du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a réuni en moyenne 7,3 millions de téléspectateurs sur France 2. Lors de sa tournée d’automne, l’audience moyenne était de 6,2 millions sur TF1, avec notamment 7,3 millions de personnes pour le choc face à la Nouvelle-Zélande. Ce qui donne une moyenne de 6,9 millions de téléspectateurs depuis le début de la saison. À titre de comparaison, 4,8 millions de personnes en moyenne ont regardé les matchs de l'équipe de France depuis le mois de septembre sur TF1. Entre l’équipe de Kylian Mbappé et celle d’Antoine Dupont, les Français semblent clairement avoir une préférence.