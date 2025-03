Mbappé : Le coup de pression surréaliste

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coéquipiers et proches au Real Madrid, Kylian Mbappé et Luka Modric étaient adversaires jeudi pour le compte du quart de finale aller de Ligue des nations. Une première manche remportée par le milieu de terrain croate qui n'a cependant pas laissé passer la tentative de plongeon de Mbappé dans la surface. Il en rigole et s'est confié à ce sujet.

Jeudi soir, à la 86ème minute de jeu, Kylian Mbappé est tombé dans la surface de réparation croate pendant le quart de finale aller de Ligue des nations entre la bande de Luka Modric et l'équipe de France. Le capitaine des Bleus et coéquipiers de son homologue croate n'est pas passé sous le radar du multiple lauréat de la Ligue des champions.

Kylian Mbappé tombe, Luka Modric explose

Pendant la défaite concédée par les Bleus à Split (2-0), Kylian Mbappé s'est fait reprendre de volée par Luka Modric qui n'est pas dupe et n'est pas tombé dans le panneau au moment de la chute pas vraiment esquivée du Français. Des images qui ont beaucoup fait parler dans la presse espagnole et notamment chez Marca.

«Ce sont des faits de jeu, des blagues entre nous»

Invité à s'exprimer sur la question par le biais de Téléfoot, Luka Modric, qui l'a réprimandé avec beaucoup de véhémence, a dévoilé sa version des faits concernant le plongeon de son coéquipier au Real Madrid. « J’ai titillé un peu Mbappé en plein match ? Oui, ce sont des faits de jeu, des blagues entre nous. Mais il n’y a rien de particulier ». Kylian Mbappé a même été aperçu en train de sourire.