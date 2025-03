Le rendez-vous avec les femmes après Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Puressentiel, leader de la santé naturelle, poursuit son engagement dans le rugby en devenant le sponsor officiel de la diffusion du Tournoi des 6 Nations féminin sur France Télévisions. Après des collaborations fructueuses avec des figures emblématiques comme Antoine Dupont, la marque renforce sa présence dans le sport féminin, en phase avec sa clientèle.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, Antoine Dupont attire les marques, devenant notamment l’un des visages de la marque Puressentiel, le leader de la santé naturelle, depuis 2020. Une collaboration qui marche puisque les deux parties ont prolongé leur entente jusqu’en 2028. « Le rugby, est un sport d’équipe de contact et de passion qui peut parfois causer des entorses, chocs, hématomes, ou luxations. Me lier à cette marque visionnaire qui offre des produits de santé naturels et efficaces a été une évidence à mes yeux, confiait Dupont il y a quelques mois. Et c’est d’autant plus évident que j’utilise certains produits tout au long de la saison pour soulager mes muscles et mes articulations ».

Après Dupont, Puressentiel soutient la diffusion du Tournoi des 6 Nations féminin

Puressentiel ne compte pas arrêter là son investissement dans le rugby. Après avoir également collaboré avec Jonny Wilkinson et plus récemment Pauline Bourdon, joueuse du XV de France, la marque entend renforcer sa place dans le rugby féminin en devenant le sponsor de la diffusion du Tournoi des 6 Nations féminin (du 22 mars au 26 avril) sur France Télévisions.

« Notre marque touche plus les femmes que les hommes »

Rapporté par L’Equipe, Marco Pacchioni, fondateur et président de Puressentiel, justifie ce positionnement : « Le sport féminin nous intéresse beaucoup. Notre marque touche plus les femmes que les hommes, parce que nos produits sont vendus en pharmacie. Notre clientèle est composée à 80 % de femmes. On va aller de plus en plus vers le sport féminin, aussi parce que de plus en plus de gens s'y intéressent. »