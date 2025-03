Antoine Dupont : Une légende l’interpelle dans son calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour les prochains mois de compétition, c’est des tribunes qu’Antoine Dupont va regarder les matchs du Stade Toulousain. En effet, le demi de mêlée s’est grièvement blessé au genou lors du Tournoi des VI Nations face à l’Irlande. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Dupont sera indisponible pendant un moment. Une période difficile s’annonce donc pour lui et Jonny Wilkinson a tenu à lui envoyer un message.

Face à l’Irlande, le XV de France s’était imposant, se relançant ainsi dans la course à la victoire du Tournoi des VI Nations. Une victoire qui avait toutefois une ombre au tableau. En effet, touché au genou, Antoine Dupont avait dû céder sa place en cours de match. On redoutait alors le pire pour le demi de mêlée du XV de France et ça s’est ensuite confirmé. Le verdict a été annoncé par Dupont en personne : rupture des ligaments croisés. C’est une terrible nouvelle qui est tombée et par conséquent, le demi de mêlée du Stade Toulousain sera indisponible pour plusieurs mois.

« Voilà, les blessures font partie du jeu »

C’est une période compliquée qui commence donc maintenant pour Antoine Dupont. Jonny Wilkinson est d’ailleurs passé par là au cours de sa carrière. Ayant rencontré de nombreuses blessures quand elle était en activité, la légende anglaise a glissé un message au demi de mêlée français pour Midi Olympique. Wilkinson a d’abord confié : « Un message pour Antoine Dupont ? Ce n'est pas trop à moi de lui donner un conseil, c'est lui qui est un exemple pour les autres. Voilà, les blessures font partie du jeu. Elles sont difficiles à vivre, mais elles peuvent aussi être des opportunités de croissance. Ce que j'ai appris, c'est que chaque épreuve a quelque chose à nous enseigner ».

« L'important, c'est de rester positif, de continuer à se battre »

« Antoine est un leader et sa capacité à surmonter cette nouvelle épreuve en fera une version encore plus forte de lui-même. L'important, c'est de rester positif, de continuer à se battre et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Ces épreuves permettent de développer une mentalité plus résiliente et une meilleure compréhension de soi-même », a poursuivi Jonny Wilkinson.