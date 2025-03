Antoine Dupont : «On est tous dégoûtés», la terrible réaction !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à l’Irlande, Antoine Dupont avait dû céder sa place, touché au genou. On craignait le pire et ça a été confirmé avec une rupture des ligaments croisés. Un coup dur pour le XV de France, qui a dû finir sans son capitaine. Mais voilà que le Stade Toulousain va également devoir se passer de son demi de mêlée pour plusieurs mois. Sur les bords de la Garonne, on est ainsi dégoûté de ce qui arrive à Dupont.

Le XV de France a donc remporté le Tournoi des VI Nations en cette année 2025. Un sacre qui est toutefois marqué par une ombre au tableau. En effet, lors de cette compétition, Antoine Dupont a été grièvement blessé au genou. Face à l’Irlande, le demi de mêlée des Bleus a été victime d’une rupture des ligaments croisés. De quoi le garder éloigner des terrains pour un bon moment. Antoine Dupont n’a alors pas pu disputer le dernier match du Tournoi des VI Nations, mais c’est encore plus embêtant pour le Stade Toulousain qui sera privé de sa star pour plusieurs mois.

« On est tous dégoûtés ! »

Pour le Stade Toulousain, cette absence d’Antoine Dupont est forcément plus embêtante que pour le XV de France. Un coup du sort qui a marqué les coéquipiers en club du demi de mêlée. C’est notamment le cas de Joshua Brennan. D’ailleurs, dans des propos accordés à La Dépêche, ce dernier a révélé l’ambiance qui régnait au Stade Toulousain après la blessure de Dupont, expliquant : « On n’en a pas trop parlé encore entre nous et avec le staff mais on est tous dégoûtés ! Et tous dégoûtés pour lui, surtout. On sait qu’il apporte beaucoup à notre groupe ».

« À Toulouse, on a du monde qui couvre le poste »

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont en a donc pour plusieurs mois de convalescence. Un coup dur pour le Stade Toulousain qui va ainsi devoir trouver une solution pour remplacer le demi de mêlée. Et à ce propos, Joshua Brennan a confié : « À Toulouse, on a du monde qui couvre le poste donc on ne se fait pas de souci par rapport à ça. On est juste vraiment dégoûtés pour Antoine. La suite on verra ».