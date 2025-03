XV de France : Antoine Dupont déjà oublié ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier, le XV de France a enfin réussi à décrocher un nouveau titre dans le Tournoi des 6 Nations après le Grand Chelem de 2022. Les Bleus ont clairement une génération dorée portée par Antoine Dupont notamment, qui leur permet de croire en leurs chances de titre mondial. Jonny Wilkinson, légende du rugby anglais, est impressionné par le réservoir tricolore et pense que l'avenir s'annonce brillant.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a dû suivre la victoire des siens sans pouvoir jouer après sa grave blessure. Le Toulousain devra observer une longue période de convalescence et en attendant son retour, ses coéquipiers en sélection tenteront de continuer sur leur lancée du Tournoi 2025. Jonny Wilkinson pense que le Français a mené la voie vers un brillant avenir pour le rugby français.

Le XV de France a bien rebondi

En 2023, alors que la Coupe du monde avait lieu en France, de nombreux observateurs rêvaient d'un titre à la maison qui aurait vraiment couronné une génération dorée. Au lieu de ça, il a fallu se relancer, un épisode apprécié par Jonny Wilkinson. « Ce qui m'a le plus frappé, c’est leur capacité à rebondir après la déception de la Coupe du Monde 2023. Ils ont su transformer cet échec en un tremplin, en augmentant leur niveau d’intensité et en continuant à progresser, même face à l’adversité. Ils ont montré une résilience impressionnante et sont désormais plus forts que jamais » a-t-il confié à Rugbyrama.

La génération Dupont déjà aux oubliettes ?

Alors qu'il a déjà 28 ans, Antoine Dupont aura fait beaucoup d'efforts pour mener le XV de France là où il est actuellement. Pour Jonny Wilkinson, les efforts fournis pour dénicher une nouvelle génération de rugbymen français sont admirables et pourraient déboucher sur un succès fou. « Les Français ont su se renouveler avec de jeunes talents et ils ont maintenu le même niveau de performance. C’est un signe très positif pour l’avenir du rugby français. Ce qui est important, c’est la mentalité de l’équipe, la résilience et la cohésion qu’ils ont su préserver malgré des épreuves difficiles. Je suis convaincu que cette équipe est en pleine ascension et qu’elle a le potentiel pour dominer à long terme. Je suis très optimiste pour les Bleus » ajoute l'Anglais. D'ailleurs, le XV de France a réussi à remporter le Tournoi des VI Nations malgré la grave blessure d'Antoine Dupont face à l'Irlande.