Antoine Dupont : Une star du rap s'invite dans le vestiaire !

Axel Cornic

Même s’il était forfait pour le dernier match, Antoine Dupont a grandement participé à la victoire du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations. Même après sa grave blessure au genou, le capitaine est resté auprès de l’équipe et plusieurs vidéos le montrent tenir des discours de motivation face à ses coéquipiers, juste avant d’affronter l’Ecosse.

Après le Grand Chelem de 2022, le XV de France a conquis le deuxième titre de l’ère Fabien Galthié. Battus en Angleterre (26-25), les coéquipiers d’Antoine Dupont ont su inverser la tendance pour finalement remporter le 6 Nations 2025, avec notamment une victoire historique en Irlande (27-42). Et depuis la fin de la compétition on en apprend toujours plus sur les coulisses de ce succès...

Antoine Dupont est resté avec le XV de France

Les chaînes officielles de la Fédération française de rugby ont sorti plusieurs vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux, avec une en deux parties nommées Destins Mêlés. On voit Dupont rester avec le groupe après sa grave blessure au genou, participant notamment à la remise des maillots juste avant le match face à l’Ecosse. Une cérémonie très particulière, puisque la musique était au rendez-vous, avec Fabien Galthié qui a choisi de la faire en chanson.

Le refrain de Neukfeu

Le demi de mêlée n’a pas eu de maillot évidemment, mais tout de même quelques mots pour ses coéquipiers, s’inspirant notamment d’un rappeur célèbre. « Le refrain c’était : Il n’y a que quand je suis premier que je reste à ma place. Il y a que ça qui intéressant dans la chanson » a expliqué Antoine Dupont, évoquant surement les mots de la chanson Martin Eden de Nekfeu. « C’était pour en parler pour demain. On ne se concentre pas sur l’enjeu mais juste tout ce qu’on a mis et ce qu’on a envie de mettre les uns pour les autres. C’est ce qui nous caractérise et qu’on soit tous contents le soir ».