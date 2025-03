XV de France : Une date est annoncée pour Antoine Dupont !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit face à l’Irlande lors d’un match du Tournoi des 6 Nations le 8 mars dernier, on en sait un peu plus sur la blessure d’Antoine Dupont. Selon l’encadrement du Stade Toulousain, le capitaine du XV de France sera opéré la semaine prochaine.

Si le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations le week-end dernier en s’imposant face à l’Écosse (35-16), il a dû le faire sans son capitaine. Le 8 mars contre l’Irlande (27-42), Antoine Dupont s’est rompu les ligaments croisés de son genou droit dès la 29e minute de jeu lors d’un déblayage de Tadhg Beirne.

Antoine Dupont opéré « la semaine prochaine »

On ne devrait donc pas revoir Antoine Dupont avant au moins six mois et d’après les informations de La Dépêche, il devrait très bien se faire opérer. Dans l'encadrement du Stade Toulousain, on a fait savoir que l’opération du demi de mêlée âgé de 28 ans était prévue « la semaine prochaine ». La date exacte, ainsi que la clinique dans laquelle sera pratiquée l’intervention, n’a en revanche pas été dévoilée. Si tout va dans le bon sens, Antoine Dupont devrait être disponible pour le début de la tournée d’automne du XV de France le 8 novembre prochain face à l’Afrique du Sud.

« C’est un joueur qui souffre »

« C’est un joueur qui souffre, ces blessures au genou sont très douloureuses et complexes à réparer », confiait récemment Fabien Galthié à Franceinfo à propos d’Antoine Dupont. « Il a voulu rester avec l'équipe, il est très ami avec des joueurs, il donne beaucoup au niveau du leadership et de l'avoir avec nous nous a permis de constater qu'on fait un sport où on peut tout perdre en un instant. Tu peux être le meilleur joueur du monde et la seconde d'après plus rien. Mais il reste l’équipe, à laquelle tu te raccroches. »