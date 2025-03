Antoine Dupont, le mal très douloureux dont il souffre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a plus d'une semaine désormais, la terrible nouvelle tombait pour le rugby français. En effet, touché au genou lors du choc face à l'Irlande, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Le joueur du XV de France et du Stade Toulousain en a désormais pour plusieurs mois de convalescence, tout en devant faire actuellement avec une forte douleur.

En battant l'Ecosse, le XV de France a réussi à remporter le Tournoi des VI Nations. Une victoire acquise sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée va d'ailleurs manquer les prochains mois de compétition en raison de sa rupture des ligaments croisés subie lors de la rencontre face à l'Irlande. Malgré ce coup dur, Dupont a choisi de rester avec le groupe de Fabien Galthié pour la fin de la compétition. Il était donc là pour la rencontre face au XV du Chardon et la remise du trophée. Mais voilà que le Toulousain n'avait pas la meilleure des mines.

« Un joueur qui souffre »

Il faut dire que la souffrance serait grande pour Antoine Dupont en raison de sa blessure au genou. C'est ce qu'a expliqué Fabien Galthié lors de son passage sur franceinfo ce lundi. En effet, le sélectionneur du XV de France a expliqué sur l'état actuel de Dupont : « C’est un joueur qui souffre, ces blessures au genou sont très douloureuses et complexes à réparer ».

« Il donne beaucoup au niveau du leadership »

Toujours à propos d'Antoine Dupont, Fabien Galthié est ensuite revenu sur le choix de son demi de mêlée de rester avec le XV de France pour la fin du Tournoi des VI Nations malgré sa blessure. « Il a voulu rester avec l'équipe, il est très ami avec des joueurs, il donne beaucoup au niveau du leadership et de l'avoir avec nous nous a permis de constater qu'on fait un sport où on peut tout perdre en un instant. Tu peux être le meilleur joueur du monde et la seconde d'après plus rien. Mais il reste l’équipe, à laquelle tu te raccroches », a alors confié le sélectionneur.