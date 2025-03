Mbappé : L'annonce choc sur Griezmann...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nommé capitaine de l'équipe de France en 2023, Kylian Mbappé pourrait avoir pris une place et un statut si fort qu'Antoine Griezmann aurait ressenti une certaine forme d'injustice créant un éventuel malaise d'après certains médias. Fraîchement retraité de l'équipe nationale, Griezmann a par ailleurs refusé l'hommage préparé pour lui et Olivier Giroud pour une raison précise d'après Pierre Ménès.

Le 30 septembre 2024, après une décennie de bons et loyaux services, Antoine Griezmann faisait tomber le rideau sur sa carrière internationale à 33 ans. Le champion du monde 2018 suivait donc son ami Olivier Giroud quelques semaines après sa décision de dire stop avec l'équipe de France. Depuis cette annonce qui a surpris son monde, beaucoup de spéculations ont pris forme dans les médias au sujet des raisons de cette retraite précoce.

Kylian Mbappé, le clash avec deux joueurs du Real Madrid !

➡️ https://t.co/LJZNhuz5xA pic.twitter.com/baf1jiy2CS — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

«Tout est ouvert parce que le mec ne dit rien»

Au point où certains observateurs faisaient part d'un éventuel malaise avec Kylian Mbappé, nommé capitaine de l'équipe de France à sa place en mars 2023 après le départ d'Hugo Lloris. Pierre Ménès a analysé ce silence de la part d'Antoine Griezmann qui ne plaide pas en sa cause. « On en sait rien, puisque depuis qu’il a annoncé sa retraite internationale, il n’a donné aucune interview ni aucune explication à ce sujet. Il a juste dit ‘c’est fini’. S’il y autant de supputations là-dessus c’est de sa faute parce qu’il ne donne pas les clés pour expliquer sa position. Est-ce qu’il est parti parce qu’il se sent en baisse physiquement ? Parce qu’il n’a pas aimé la façon dont Deschamps l’a traité ? Parce que Mbappé a eu le brassard et pas lui ? Parce qu’il ne supporte pas Mbappé ? Je n’en sais rien moi, mais tout est ouvert parce que le mec ne dit rien. Donc s’il ne dit rien, il ne faut pas qu’il se plaigne que tout le monde y aille de sa théorie ».

«Il voulait toute la lumière sur lui»

D'ailleurs, Antoine Griezmann devait initialement être de la partie au Stade de France dimanche 23 mars prochain pour un hommage à sa carrière au même titre que celle d'Olivier Giroud. Une réunion qu'il a refusé en raison de son agenda d'après Le Parisien. Pierre Ménès explique sur sa chaîne YouTube qu'il souhaitait avoir toute la couverture pour lui. « Moi je pense que s’il veut un hommage, il veut un hommage tout seul et il ne voulait certainement d’un hommage groupé avec Olivier Giroud. Il voulait toute la lumière sur lui ».