Cyclisme : Et si la menace venait de l’intérieur pour Pogacar ?

Alexandre Higounet

Juan Ayuso, promu leader sur le Giro par le Team UAE, vient de remporter Tirreno Adratico la semaine dernière. Et à chaque victoire du grimpeur espagnol, irrésistible depuis le début de saison, le choc de pouvoir fatal avec Pogacar se rapproche un peu plus.

Depuis l’hiver dernier, le staff de l’équipe UAE a annoncé que Juan Ayuso, le premier lieutenant de Tadej Pogacar, serait leader sur le Giro. Le coureur espagnol, qui n’avait pas caché sa difficulté à rester au service du Slovène lors du dernier Tour de France et qui est considéré comme son successeur potentiel, ne dissimule d’ailleurs plus ses ambitions, à l’image de ses déclarations durant l’hiver : « Je veux devenir le meilleur coureur du monde. Actuellement, c'est Tadej, alors tu vas écrire que je veux être meilleur que lui. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je rêve d’être le meilleur un jour, donc je devrai être meilleur que lui. Ce n'est pas un rival, mais il place mon objectif ».

« Le Giro, c’est la prochaine étape »

Depuis, le grimpeur espagnol n’en finit pas d’apporter des gages, à l’image de sa nouvelle victoire lors de Tirreno Adriatico la semaine dernière. Après la course, Ayuso n’a pas caché sa satisfaction dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le trophée est sans aucun doute le plus beau et le plus stylé que j'ai, et il aura assurément une place spéciale à la maison. Et je pense que oui, on peut probablement dire que c'est aussi ma plus grande victoire, avec celle du Pays Basque. Mais ici, j'ai aussi remporté une étape, donc je dirais que c'est ma meilleure performance jusqu'à présent ».

Rivalité inexorable avec Pogacar...

Dans la foulée, le leader espagnol n’a pas hésité à évoquer son ambition de victoire dans le Giro : « Le Giro est un grand objectif, mais c'est trois semaines, c'est une autre histoire, un autre type de course, et c'est une course vraiment difficile à gagner. Mais bien sûr, le Giro est la prochaine étape. On va prendre les choses jour après jour, course après course, et d'abord, il y a la Catalogne ». Lorsque Juan Ayuso parle du Giro comme la « prochaine étape », on comprend qu’il en existe une autre dans son esprit, le succès dans le Tour de France. Plus que jamais, une rivalité se dessine à plus ou moins court terme au sein de l’équipe UAE.