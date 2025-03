«Fait ch*er», Marion Rousse règle un problème d’argent

Alexis Brunet

Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour Marion Rousse. Cette dernière est directrice du Tour de France féminin et elle anime également sa propre émission sur France Télévisions. De plus, l’ancienne cycliste collabore aussi avec la marque Ekoi pour du matériel. Un choix rationnel pour elle, même si elle a donc refusé de gros contrats.

Depuis plusieurs années, Marion Rousse est l’un des visages du vélo en France. L’ancienne cycliste occupe le poste de directrice du Tour de France féminin, mais elle commente également l’édition masculine. Depuis quelques mois, cette dernière est aussi devenue présentatrice d’une émission diffusée sur France 3 intitulée "La vie à vélo".

« Je voulais quelque chose que tout le monde puisse acheter »

En plus de ses nombreuses occupations, Marion Rousse travaille aussi en collaboration avec la marque Ekoi pour des vêtements de cyclisme. Un choix rationnel pour la directrice du Tour de France féminin, vu qu’elle avait travaillé avec la marque lors de sa carrière de cycliste, même si plusieurs marques étrangères l’avaient également contactée. « Des marques étrangères m’avaient contactée, mais j’ai choisi de créer ma gamme chez la marque Ekoi. J’avais roulé pour eux quand j’étais cycliste, mais surtout, je voulais quelque chose que tout le monde puisse acheter. Cela m’aurait fait chier que des gens mettent 400 euros pour rouler en Marion Rousse. Là, ça va », a déclaré cette dernière au Parisien.

Marion Rousse ravie d’être devenue animatrice !

Aujourd’hui donc, Marion Rousse est avant tout une animatrice, à la tête de sa propre émission sur France 3, "La vie à vélo". Un projet qui a tout de suite plu à l’ancienne cycliste, comme elle l’a révélé lors d'une interview à France Télévisions. « La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée. »