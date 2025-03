Mbappé - PSG : L’énorme coup de gueule à 1 milliard !

Axel Cornic

Après sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, l’été dernier. Un choix qui a énormément fait réagir et même maintenant après quasiment un an, son départ vers le Real Madrid continue d’animer les débats autour du club parisien.

Tout le monde savait qu’un jour, Kylian Mbappé allait quitter le PSG. C’est ce qui est arrivé en fin de saison dernière avec la star française qui a finalement signé pour le Real Madrid. Mais certains ne semblent toujours pas lui avoir pardonné la façon dont il a quitté le club parisien !

« C’est très facile de cracher dans la soupe quand tu as pris 1 milliard en l’espace de cinq ans »

C’est le cas de Jérôme Rothen, qui depuis plusieurs mois déjà est l’un des premiers détracteurs de Mbappé. « Moi je dis que Mbappé n’est pas tout blanc (...) C’est très facile de cracher dans la soupe quand tu as pris 1 milliard en l’espace de cinq ans et que tu en as fait une affaire financière quand tu as prolongé » a déclaré l’ancien du PSG, sur RMC Sport.

« Il nous a vendu du rêve en nous parlant d’un nouveau projet au PSG, c’était archi-faux ! »

« Il aurait été plus grand de dire : “J’ai prolongé au PSG, parce que financièrement je ne pouvais pas refuser”. Plutôt que nous vendre du rêve en nous parlant d’un nouveau projet au PSG, c’était archi-faux ! » a poursuivi un Rothen visiblement très remonté quand il s’agit d’évoquer le départ de Kylian Mbappé du PSG.